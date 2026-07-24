- رسلان: النقل يقتصر على الراغبين في العودة إلى محافظاتهم.. وضم السويس للمحافظات الحدودية منح أئمة الدفعة المزايا المالية المقررة

اشتكى عدد من خريجي دفعة الإمام الشعراوي للأئمة والعمال الجُدد بوزارة الأوقاف من استمرار تأخر حسم ملفي التثبيت والنقل، مؤكدين أن مطالبهم ليست جديدة، وإنما تستند إلى ما تم الإعلان عنه عند التقدم للمسابقة.

وتُعد دفعة أئمة الشيخ الشعراوي أول دفعة تخرجت في الأكاديمية العسكرية عام 2023، بعد حصول أفرادها على تدريب متقدم لتأهيلهم لمواجهة الفكر المتطرف ونشر صحيح المفاهيم الدينية.

وقال أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن الوزارة بدأت بالفعل اتخاذ الإجراءات الخاصة لنقل الأئمة والعمال من دفعة الشيخ الشعراوي، موضحا أنه تم إرسال إشارة إلى المديريات الإقليمية لتلقي طلبات النقل من الراغبين في العودة إلى محافظاتهم، في إطار حصر البيانات اللازمة قبل بدء تنفيذ الإجراءات، مشيرا إلى أن الأمر يقتصر على من يرغب في النقل، وليس جميع أفراد الدفعة.

وأضاف رسلان لـ"الشروق"، أن الوزارة تتعامل مع هذا الملف باهتمام كامل، وأن ما يتم حاليا يأتي ليحقق التوازن بين تلبية مطالب العاملين وضمان استمرار العمل وانتظامه بجميع المديريات، مؤكدا أن الوزارة تتابع الموقف أولا بأول، وتقوم بجمع البيانات بصورة دقيقة حتى يتم التنفيذ وفق احتياجات العمل.

وأوضح رسلان أن الوزارة لا تتعامل مع الملف باعتباره أزمة، مشددا على أنه لا يوجد أي تأخير أو تقصير من جانب وزارة الأوقاف، وأن جميع الإجراءات تسير وفق خطة مدروسة تراعي مصلحة العاملين ومصلحة العمل في الوقت نفسه.

ولفت إلى أن ما أثير بشأن وجود تعنت تجاه دفعة الشيخ الشعراوي أو التفرقة بينها وبين دفعات أخرى لا أساس له من الصحة، مؤكدا أن الوزارة تتعامل مع جميع أبنائها على قدم المساواة دون تمييز، وأن الحديث عن وجود مواقف مرتبطة بتوقيت التعيين أو الوزير الذي تم التخرج في عهده أمر غير صحيح.

وفيما يتعلق بملف التثبيت، أكد المتحدث الرسمي أن الوزارة ملتزمة بتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية، وأن حق العاملين في التثبيت محفوظ وفقا للقانون بعد استيفاء المدد والشروط المقررة، مشيرا إلى أن الإجراءات الإدارية الخاصة بالملف تسير وفق الضوابط المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حتى الانتهاء منها بصورة رسمية.

ونوه المتحدث الرسمي بأن الوزارة أنجزت جميع الإجراءات الخاصة بها في ملف التثبيت، وأن الملف يسير وفق الإجراءات القانونية والضوابط المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمهيدا لاستكماله بصورة رسمية.

وشدد المتحدث الرسمي على أن الوزارة تواصل التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة سرعة إنهاء إجراءات التثبيت، وأنها حريصة على حصول جميع المستحقين على حقوقهم كاملة، مؤكدا أن الأمر يتعلق بالإجراءات الإدارية والزمنية اللازمة لإنهاء الملف، وليس بوجود أي معوقات من جانب وزارة الأوقاف.