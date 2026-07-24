قوات الاحتلال الإسرائيلية تقتحم مستشفى بشمال الضفة وتعتقل شقيقين أحدهما مصاب

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الجمعة، مستشفى نابلس التخصصي بشمال الضفة الغربية، واعتقلت شقيقين أحدهما مصاب، واعتدت على الطواقم الطبية في قسم الطوارئ.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" عن نائب رئيس مجلس إدارة مستشفى نابلس التخصصي داني المصري قوله، إن "قوات الاحتلال حاصرت المستشفى، واقتحمت قسم الطوارئ، واعتدت على الطاقم الطبي، وقامت بتكبيل أيدي الأطباء والممرضين".

وأضافت أن "قوات الاحتلال اعتقلت شقيقين أحدهما علي رمضان وهو جريح، ويعالج في المستشفى نتيجة إصابة بالرصاص في الكتف خلال العدوان على بلدة تل، كما استولت على تسجيلات الكاميرات، وحاولت تفجير أبواب مكتب الإدارة في المستشفى".

وأفادت الوكالة بأن "عددا كبيرا من آليات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، من حاجز حوارة العسكري، متوجهة نحو مستشفى نابلس التخصصي، وما زالت تحاصره حتى الآن".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت، اليوم، إن 4 فلسطينيين استشهدوا برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة "تل" بالضفة الغربية، في تصعيد جديد للتوتر بالأراضي المحتلة بعدما قُتل مستوطن خلال مواجهة مع السكان المحليين.

وقال مسئولو الصحة، إن إسرائيليين اثنين آخرين و4 فلسطينيين، أصيبوا. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استعداده لعملية "شاملة" مضادة للإرهاب في الضفة الغربية، وفق قوله.