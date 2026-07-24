دعا إلياس أبو عطا، المستشار لدى المجلس النرويجي للاجئين في السودان، إلى وقف القتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفوري إلى جميع المناطق المتضررة، حتى تتمكن المنظمات من تقديم الدعم اللازم للسكان.

وفيما يتعلق بأعداد النازحين، أوضح خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية مع الإعلامي خالد عاشور، أن بيانات منظمة الهجرة الدولية تشير إلى وجود أكثر من 8 ملايين نازح داخل السودان.

ولفت إلى أن هناك نحو 4 ملايين شخص نزحوا إلى دول الجوار، مشيرًا إلى أن أكثر من نصف النازحين من الأطفال.

وأكد أن النزوح لا يعني مجرد الانتقال من مكان إلى آخر، موضحًا أن العديد من الأسر اضطرت إلى النزوح مرات متكررة خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى فقدان الممتلكات والمدخرات وتراجع قدرتها على الصمود.

ولفت إلى أن النساء يتحملن أعباء كبيرة خلال الأزمة، إذ أصبحن مسؤولات في كثير من الحالات عن توفير الغذاء والمياه ورعاية الأطفال، كما يواجهن مخاطر إضافية، من بينها التحرش والعنف والاستغلال أثناء البحث عن المساعدات، فضلًا عن معاناة النساء الحوامل والمرضعات من نقص الغذاء وتراجع خدمات الرعاية الصحية.