قوات الاحتلال الإسرائيلية تغلق مداخل قرى وبلدات بشمال الضفة الغربية

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الجمعة، مداخل عدد من قرى وبلدات محافظة سلفيت بشمال الضفة الغربية، وشددت من إجراءاتها العسكرية، ما أعاق حركة تنقل المواطنين والمركبات.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن "قوات الاحتلال أغلقت مداخل عدد من القرى والبلدات منها ديراستيا وحارس شمال غرب سلفيت، وبلدة دير بلوط غرب المحافظة".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت، اليوم، إن 4 فلسطينيين استشهدوا برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة "تل" بالضفة الغربية، في تصعيد جديد للتوتر بالأراضي المحتلة بعدما قُتل مستوطنين خلال مواجهة مع السكان المحليين.

وقال مسئولو الصحة، إن إسرائيليين اثنين آخرين و4 فلسطينيين، أصيبوا. وأعلن الجيش الإسرائيلي استعداده لعملية "شاملة" مضادة للإرهاب في الضفة الغربية، وفق قوله.