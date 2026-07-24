 الزمالك يخاطب الفيفا لرفع القضايا العالقة بعد إنهاء أزمة المستحقات - بوابة الشروق
الجمعة 24 يوليه 2026 6:37 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لنسخة كأس العالم 2026؟

النتـائـج تصويت

الزمالك يخاطب الفيفا لرفع القضايا العالقة بعد إنهاء أزمة المستحقات

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 24 يوليه 2026 - 6:30 م | آخر تحديث: الجمعة 24 يوليه 2026 - 6:30 م

أرسل مسؤولو نادي الزمالك خطابات رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن طريق الاتحاد المصري للعبة، يؤكد فيها إنهاء كافة أزمة المستحقات السابقة لكل من السنغالي إبراهيما نداي، ونادي أولكساندريا الأوكراني عن صفقة البرازيلي خوان بيزيرا.

وأرسل الزمالك خطابا للفيفا، من أجل رفع القضايا التي تم الانتهاء منها من على لوحة الاتحاد الدولي الخاصة بالقضايا المُعاقب على إثرها النادي.

وأرفق الزمالك بخطابه صورة من المخاطبات التي تمت مع محامي نداي وكذلك النادي الأوكراني والتي تؤكد الحصول على المستحقات المتأخرة، ما يعني تسوية النادي للقضايا العالقة والتي كانت تؤثر على موقفه من الحصول على رخصة المشاركة الأفريقية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك