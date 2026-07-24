بيراميدز يخوض 4 مباريات ودية خلال معسكره في تركيا

كشف هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن اتفاق الجهاز الفني على خوض أربع مباريات ودية خلال معسكر الفريق المقام حاليًا في تركيا، ضمن التحضيرات لانطلاق الموسم الجديد.

وانتظم بيراميدز في معسكره الإعدادي بمدينة أرضروم، والذي يستمر حتى 9 أغسطس المقبل، في إطار خطة تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل الاستحقاقات المقبلة.

وأوضح هاني سعيد، في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، أن الفريق سيستهل مبارياته الودية بمواجهة بيرسبوليس الإيراني، الذي يقيم معسكره في المدينة ذاتها، على أن تُقام المباراة مساء الأحد المقبل.

وأضاف أن الجهاز الفني سيعلن تباعًا عن بقية الوديات المقررة خلال المعسكر، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة فنية قبل بداية الموسم.

ويُعد بيرسبوليس من أبرز أندية إيران، حيث يملك سجلًا حافلًا بالألقاب المحلية، ما يمنح المواجهة طابعًا تنافسيًا قويًا.

ويدخل بيراميدز الموسم الجديد بمعنويات مرتفعة بعد التتويج بلقب كأس مصر في الموسم الماضي، ويطمح لمواصلة نتائجه المميزة محليًا وقاريًا تحت قيادة مديره الفني الجديد رولاني موكوينا.