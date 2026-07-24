تزايد قوة الإعصار فاوستو وتحوله إلى عاصفة من الفئة الثانية

تزايدت قوة الإعصار فاوستو وتحول إلى عاصفة من الفئة الثانية، ومن المتوقع أن يقترب من جزر هاواي خلال الاسبوع المقبل، بحسب خبراء الأرصاد الجوية.

وذكر المركز الوطني للأعاصير في ميامي اليوم الجمعة، أن مخاطر بعض الآثار الناجمة عن الرياح وسقوط أمطار تتزايد، لكنه من السابق لأوانه تحديد الموقع الدقيق ولا قوته المحتملة.

وكان الإعصار بعيدا عن اليابسة، على بعد حوالي 1300 ميل(2090 كيلومترا) غرب الطرف الجنوبي من شبه جزيرة باجا كاليفورنيا في المكسيك وعلى بعد حوالي 1600 ميل(2575 كيلومترا) شرق هيلو في هاواي. وبلغت أقصى سرعة لرياحه حوالي 100 ميل في الساعة(161 كيلومترا في الساعة).

وأضاف المركز أن إعصار فاوستو يمكن أن يتسبب في أمواج عاتية تهدد الحياة وتيارات ساحبة في أجزاء من جنوب كاليفورنيا.

ولا يزال إعصار فاستو يجتاح المحيط الهادئ، بينما تحركت العاصفة الاستوائية بيرثا على طول ساحل الخليج.

وتسببت العاصفة بيرثا في أمواج عاتية وبعض الفيضانات في جنوب لويزيانا وتكساس، عندما ضربت اليابسة للمرة الثانية أمس الخميس. وبحلول وقت متأخر من هذا المساء، أعلن مركز الأعاصير أن العاصفة بيرثا قد تلاشت.