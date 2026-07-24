الصين تدرج 14 كيانا أوروبيا إلى قائمة الرقابة على الصادرات

أعلنت الصين اليوم الجمعة، أنها ستدرج 14 كيانا أوروبيا على قائمة الرقابة على الصادرات ردا على فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 14 شركة صينية في إطار أحدث جولاتها من العقوبات ضد روسيا.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن الشركات الصينية لن تسمح بتصدير المنتجات ثنائية الاستخدام التي يمكن أن تستخدم في الأغراض المدنية والعسكرية لـ14 منظمة أوروبية.

وعلاوة على ذلك، جرى منع الشركات الأجنبية من توريد المنتجات ثنائية الاستخدام المصنوعة في الصين لتلك الكيانات.

وقال ناطق باسم وزارة التجارة إن الإجراء اتخذ ردا على إدراج الاتحاد الأوروبي أمس الخميس، 14 شركة صينية ومن هونج كونج إلى أحدث قوائمها الخاصة بالعقوبات ضد روسيا بشأن حربها في أوكرانيا.

وأضاف الناطق أن التدابير ترمي إلى "حماية الأمن والمصالح الوطنيين والوفاء بالالتزامات الدولية مثل عدم الانتشار ردا على تصرفات الاتحاد الأوروبي الفيظعة".

وتبنى الاتحاد الأوروبي أمس الخميس حزمته الـ21 من العقوبات ضد روسيا مستهدفا البنوك وشركات العملة المشفرة ومصنعي المعدات العسكرية بين فئات أخرى. وجرى فرض العقوبات على كيانات من دول أخرى مثل الصين والهند وتركيا، وهي الدول التي يُعتقد أنها تزود روسيا بسلع وتكنولوجيا ثنائية الاستخدام.