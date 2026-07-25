التموين: أي مواطن يثبت حقه سيتم إعادة الدعم التمويني له تلقائيا

قال أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة، إن وزارة الاتصالات أتاحت 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية يتواجد بها موظفون مدربون على أعلى مستوى لاستقبال المواطنين يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع لتقديم التظلمات على حذف البطاقات.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الصورة مع لميس الحديدي" أن الخدمة بدأت اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 24 يوليو لتمكين المواطن من تحديث بياناته من خلالهم، موضحا أن المواطن يتحرك عقب ذلك للخطوة الثانية الخاصة بمكاتب التموين لتقديم مستندات إثبات أحقيته.

وأوضح أن المستندات تتحدد بناء على سبب الحذف، مشيرا إلى أن إذا كان الاستبعاد سبب امتلاك سيارة فيتعين على المواطن تقديم إفادة تخص هذا الشأن، وإذا كان السبب يتعلق بملكية الشركات فيقدم مستخرجا بالسجل التجاري، مؤكدا أن كل سبب حذف يقابله مستندات معينة تثبت استحقاقه لخدمة الدعم.

وأضاف أن هناك توجيهات واضحة من وزير التموين لكل مكاتب التموين باستقبال المواطنين وقبول أي مستندات تقدم "على عهدة المواطن"، لافتا إلى تشكيل لجنة تنعقد يوميا للبت الفوري في هذه التظلمات.

وأكد أن أي مواطن يثبت حقه سيتم إعادة الدعم التمويني له تلقائيا وتصله رسالة نصية تؤكد ذلك على هاتفه المسجل لدى الوزارة.

وأشار إلى أن المواطنين بدأوا بالتردد على مكاتب البريد بمجرد الإعلان عن الخدمة، موضحا أن عمليات حصر الأعداد يجري بنهاية عمل يوم السبت، مؤكدا أن الوزارة ستُعلن الرقم الإجمالي والنهائي لمن تقدموا خلال الأسبوع الأول لتوضيحه للرأي العام.