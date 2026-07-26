وكيل لوكاكو يكشف حقيقة رحيله عن نابولي

كشف فيدريكو باستوريلو، وكيل أعمال البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم نابولي الإيطالي، عن مستقبل اللاعب، في ظل التوترات الأخيرة مع إدارة النادي بنهاية الموسم الماضي.

وشهدت نهاية الموسم الماضي توترًا في العلاقة بين لوكاكو وإدارة نابولي، قبل أن يشارك النجم البلجيكي في بطولة كأس العالم 2026، والتي أقيمت في أمريكا وكندا والمكسيك، حيث سجل 3 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.

ويرفض لوكاكو، الجلوس احتياطيًا في نابولي، خاصة مع اعتماد أنطونيو كونتي على هويلوند في الموسم الماضي.

وقال فيديريكو باستوريلو في تصريحات نقلتها شبكة «فوتبول إيطاليا»: «بالتأكيد لا يمكن أن يبقى لوكاكو في نابولي ليكون مجرد بديل لهويلوند».

وأضاف: «روميلو أحد أفضل المهاجمين في العالم، ونحن غير مقتنعين بتاتًا ببقاء اللاعب».

وكان لوكاكو، قد غاب عن نابولي منذ شهر يناير الماضي، حيث تدرب بمفرده في مقر الاتحاد البلجيكي، استعدادًا لكأس العالم.

وشارك لوكاكو صاحب الـ33 عامًا في 45 مباراة مع نابولي، حيث سجل 15 هدفًا وصنع 11 آخرين، ويستمر عقده مع نابولي، حتى نهاية الموسم المقبل يونيو 2027.