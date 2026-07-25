صلاح يتصدر تشكيل «ليكيب» للاعبين المتاحين مجانا في الانتقالات الصيفية

تصدر محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول السابق، قائمة من اللاعبين المتاحين مجانًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم اقتراب بداية الموسم الجديد من الدوريات الأوروبية.

وسلطت صحيفة «ليكيب» الفرنسية الضوء على أبرز النجوم اللامعين الذين يبقون بدون نادٍ حتى 25 من يوليو الجاري، مع اختيار تشكيل من بين هؤلاء اللاعبين.

وكتبت الصحيفة: «لا يزال العديد من لاعبي كرة القدم البارزين بدون نادٍ حتى 25 يوليو، مع اقتراب الموسم الجديد بسرعة، وقد بدأت بعض الفرق مثل بنفيكا وأياكس بالفعل الأدوار التمهيدية للمسابقات الأوروبية».

وأضافت: «من بين هؤلاء اللاعبين الباحثين عن المشروع المناسب، نجوم، وصفقات رابحة، ولاعبون سابقون في الدوري الفرنسي جاهزون للتعاقد معهم، قمنا بترتيبهم قبل اختيار تشكيلتنا الأساسية».

وأشارت الصحيفة: «محمد صلاح، صاحب الـ34 عامًا، هو بلا شك أبرز الأسماء بين اللاعبين الأحرار المتاحين في سوق الانتقالات، الجناح، الذي يلعب مع ليفربول منذ عام 2017، لم يكشف بعد عن وجهته المقبلة، وبينما ربطته عدة وسائل إعلامية ببشكتاش، قلل وكيل أعماله من شأن هذه الشائعات».

وجاء تشكيل صحيفة «ليكيب» للاعبين المتاحين على النحو التالي:

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا

خط الدفاع: داني كارفاخال – جون ستونز – ديفيد ألابا و رفاييل جوريرو.

خط الوسط: فابينيو – ليون جورتسيكا - جادون سانشو و محمد صلاح.

الهجوم: ماورو إيكاردي و دوسان فلاهوفيتش.