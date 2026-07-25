ديانج يسجل أول أهدافه بقميص فالنسيا وديا

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افتتح المالي أليو ديانج، لاعب فالنسيا والأهلي السابق، سجله التهديفي مع النادي الإسباني، خلال مباراة ودية أمام كاستيلون مساء اليوم، السبت، ضمن استعدادات الخفافيش للموسم الجديد.

وتلقى فالنسيا هزيمة مثيرة أمام كاستيلون، أحد أندية الدرجة الثانية الإسبانية بهدفين مقابل هدف وديا استعدادا للموسم الجديد.

وسجل أليو ديانج هدف فالنسيا الوحيد في الدقيقة 88، فيما سجل ثنائية كاستيلون كل من راؤول سانشيز، وجاكوبسون.

وشارك ديانج في الشوط الثاني من المباراة ولم يكن هدفه كافيًا لتجنب الخسارة، بعدما سقط فريقه بنتيجة 2-1 أمام كاستيلون.

وشهدت المباراة ظهور ديانج بقميص فالنسيا بعد انتقاله من الأهلي في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية، ليترك بصمته التهديفية مباشرة رغم الهزيمة الودية.