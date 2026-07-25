إيران تعلن دعمها أي مبادرات بناءة للتوصل إلى حل للأزمة اليمنية

• طهران تؤكد أن الحل العسكري غير ممكن وتدعو إلى العودة للحوار وإلغاء القيود المفروضة على اليمن

أعلنت إيران، السبت، دعمها لأي مبادرات بناءة تُطرح للتوصل إلى حل للأزمة اليمنية، على خلفية التوتر الأخير بين جماعة الحوثي المدعومة من طهران والمملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، وفق بيان صادر عن الوزارة، إن بلاده تشعر بالقلق إزاء التوتر الذي شهدته الفترة الأخيرة بين الحوثيين والسعودية، مؤكداً ضرورة الحيلولة دون تفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وشدد بقائي على أن إيران ستدعم المبادرات البناءة التي تستند إلى "خارطة الطريق المتوافق عليها" بشأن التوتر بين الحوثيين والسعودية، مؤكداً أن الأزمة اليمنية لا يمكن حلها عسكرياً، وأنه ينبغي العودة إلى مسار الحوار.

كما اعتبر أن الحصار الذي تفرضه السعودية أدى إلى تعميق الأزمة الإنسانية في اليمن، داعياً إلى رفع القيود المفروضة على البلاد.

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت، مساء الأربعاء، استهداف سفينتين نفطيتين سعوديتين في البحر الأحمر بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

وقبل ذلك بيومين، أعلنت الجماعة فرض "حظر ملاحة بحرية" على السعودية، ردًا على ما قالت إنه حصار تفرضه الرياض على المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الأزمة اليمنية، التي بدأت قبل نحو 12 عامًا، بعدما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات في سبتمبر 2014، ما دفع تحالفًا تقوده السعودية إلى التدخل عسكريًا عام 2015 دعمًا للحكومة اليمنية.

ورغم التهدئة النسبية منذ أبريل 2022، لا تزال جبهات القتال تشهد مواجهات متقطعة، فيما تصاعد التوتر منذ مطلع يوليو الجاري، مع تسجيل مواجهات تُعد الأعنف منذ سنوات، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الجانبين.