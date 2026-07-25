 البرازيل ترفض منح تأشيرات لمسئولين أمريكيين كبار قبيل الانتخابات الرئاسية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البرازيل ترفض منح تأشيرات لمسئولين أمريكيين كبار قبيل الانتخابات الرئاسية

برازيليا - (د ب أ)
نشر في: السبت 25 يوليه 2026 - 11:49 م | آخر تحديث: السبت 25 يوليه 2026 - 11:49 م

رفضت البرازيل منح تأشيرات دخول لمسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية، كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم إرسالهما لمراجعة مدى نزاهة وعدالة النظام الانتخابي في البلاد قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 أكتوبر.

وأكدت وزارة الخارجية البرازيلية لوكالة بلومبرج للأنباء أنها رفضت منح التأشيرات. وقال مسؤولان برازيليان، طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، إن الحكومة اعتبرت الزيارة تدخلا في الانتخابات.

ولم تتضح بعد الجهات التي كان الدبلوماسيون الأمريكيون يعتزمون لقاءها أو طبيعة المهام التي كانوا سيضطلعون بها. ويعد النظام الانتخابي البرازيلي منذ فترة طويلة نموذجا يحتذى به في أمريكا الجنوبية.

ويسعى الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا للفوز بولاية جديدة، فيما تشير استطلاعات الرأي إلى أن أبرز منافسيه سيكون المرشح اليميني فلافيو بولسونارو، الذي أعلن حزبه رسميا ترشيحه اليوم السبت.

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