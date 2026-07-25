زيلينسكي: كوريا الشمالية تستعد لإرسال مزيد من القوات والأسلحة إلى روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، في خطابه المصور الليلي، إنه يتوقع أن تقدم كوريا الشمالية مزيدا من القوات والأسلحة الثقيلة لروسيا لدعم حربها ضد أوكرانيا.

وأضاف أن روسيا تستعد لنشر 30 ألف جندي كوري شمالي إضافي في منطقة فورونيج، وتعتزم بيونج يانج تزويد موسكو بمنصات إطلاق إضافية للصواريخ الباليستية.

وأوضح زيلينسكي، أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطط موسكو العسكرية لفصل الخريف المقبل.

ووفقا لتقييمات الاستخبارات الأوكرانية التي استند إليها في خطابه، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يزال غير راغب في السعي إلى السلام.

ووصف زيلينسكي، الدعم الكوري الشمالي المزمع لروسيا بأنه يشكل تهديدا لآسيا بالدرجة الأولى، وقال: "إن روسيا تساعد كوريا الشمالية على تعلم كيفية خوض الحروب وتطوير أسلحتها، من خلال منحها خبرة عملية في استخدام الأسلحة".

وأضاف: "كل ذلك يمثل تهديدا لجميع الدول الآسيوية الواقعة ضمن مدى الصواريخ الكورية الشمالية".

وكانت كوريا الشمالية، قد أرسلت خلال العام الماضي ما يصل إلى 15 ألف جندي للمشاركة في الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وساعد هؤلاء الجنود، موسكو على استعادة أراض في منطقة كورسك كانت القوات الأوكرانية قد سيطرت عليها في هجوم مفاجئ.

ووفقا لتقديرات غير مؤكدة، قتل ما لا يقل عن ألفي جندي كوري شمالي.

وترتبط موسكو وبيونج يانج، بمعاهدة شراكة استراتيجية، وكان وزيرا خارجية البلدين قد جددا، قبل أيام، التأكيد على متانة الشراكة بين بلديهما.