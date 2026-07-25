أكسيوس: ترامب يوقف الضربات الأمريكية على إيران مؤقتا لإفساح المجال أمام الدبلوماسية

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيهات إلى الجيش الأمريكي بعدم تنفيذ ضربات جديدة على إيران أمس الجمعة ، منهيا بذلك سلسلة من الهجمات اليومية استمرت قرابة أسبوعين، وفقا لما نقله موقع أكسيوس الأمريكي عن مصدرين مطلعين على القرار.

جاء توجيه الرئيس بعد موافقته على تنفيذ ضربات يومية على مدى الأيام الثلاثة عشر السابقة. ولم يتضح بعد ما إذا كان قرار ترامب يوم الجمعة إجراء استثنائيا لمرة واحدة أم أن فترة التهدئة ستستمر.

ويعكس قرار ترامب رغبته في إتاحة مجال أكبر للمساعي الدبلوماسية، إلى جانب إدراكه أن المستوى الحالي من الضربات الأمريكية بلغ الحد الأقصى لفاعليته، ما لم يتم اتخاذ قرار بالعودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق.

وإذا أصدر ترامب أوامر باستئناف الضربات، فإن الجيش الأمريكي سيكون قادرا على التحرك خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا.

وأضاف المصدران أن الجيش الأمريكي لا يزال يعد خططا لاحتمال العودة إلى عمليات قتالية واسعة، إلا أن ترامب لم يصدر حتى الآن أي أوامر للتحرك في هذا الاتجاه.

ولم يرد البيت الأبيض على طلب أكسيوس للتعليق.