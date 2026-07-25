اليابان تحيي الذكرى العاشرة لضحايا هجوم دار رعاية ساجاميهارا

أُقيمت اليوم السبت، مراسم تأبين لإحياء ذكرى 19 ضحية لقوا حتفهم في حادث الطعن الجماعي الذي وقع عام 2016 في دار لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بمدينة ساجاميهارا في محافظة كاناجاوا جنوب طوكيو باليابان، قبل يوم من الذكرى السنوية العاشرة للحادث، حسبما ذكرت وكالة "جيجي برس" اليابانية.

وكانت المراسم تُقام في السابق داخل دار رعاية تسوكوي يامايوري - إن، وأُقيمت هذا العام في مكان أكبر بمدينة ساجاميهارا لجذب عدد أكبر من المشاركين، بحسب حكومة محافظة كاناجاوا، إحدى منظمي الفعالية.

وشارك في المراسم يوجي كورويوا محافظ كاناجاوا، وأفراد الأسر المكلومة، وآخرون على صلة بدار الرعاية.

وزُينت منصة المراسم بـ19 زهرة "يامايوري" (الزنبق الذهبي المشع) الملونة، المصنوعة من ورق الأوريجامي على أيدي نزلاء دار الرعاية وآخرين، إلى جانب زهور بيضاء.

وقال كيوميتسو ناجاي (56 عامًا)، مدير دار الرعاية، في كلمة ألقاها خلال المراسم: "لا يزال الحزن العميق يلازمنا حتى بعد مرور عشر سنوات طويلة. أشعر بامتنان بالغ لأنني عرفتكم جميعًا وعشت معكم في الحقبة نفسها".