هيئة البث العبرية: جسر جوي من الطائرات والذخائر الأمريكية يتواصل إلى إسرائيل رغم تأجيل الهجوم على إيران

أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، مساء اليوم السبت، أن إسرائيل كانت تستعد لاحتمال تنفيذ الولايات المتحدة هجوما عسكريا واسع النطاق ضد إيران الليلة الماضية، في خطوة قالت إنها كانت قد تؤدي إلى اتساع رقعة المواجهة في الشرق الأوسط، وربما انضمام إسرائيل إلى الهجمات إذا ردت طهران بإطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

ونقلت الهيئة عن مصدر إسرائيلي قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "قرر على ما يبدو تأجيل الموعد النهائي الذي حدده، لمنح الإيرانيين فرصة إضافية للعودة إلى طاولة المفاوضات"، في إشارة إلى استمرار المساعي الدبلوماسية رغم التصعيد العسكري والاستعدادات الجارية.

وفي السياق ذاته، ذكرت "كان" أن الولايات المتحدة تواصل تعزيز انتشارها العسكري في إسرائيل، عبر إرسال عشرات طائرات التزود بالوقود جوا، وطائرات مقاتلة، ومنظومات اعتراض للدفاع الجوي، إلى جانب شحنات من الذخائر والأسلحة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وبحسب التقرير، وصل إلى إسرائيل خلال الأسبوعين الماضيين نحو 90 طائرة أميركية للتزود بالوقود، تتمركز حاليا في مطار بن غوريون، ومطار رامون، وقاعدة عوفدا الجوية.

وأضافت الهيئة أن هذا الانتشار العسكري يذكر بالترتيبات التي رافقت العمليات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل خلال عملية "زئير الأسد"، مشيرة إلى أن واشنطن تبدو في حالة استعداد لتنفيذ هجوم كبير ضد إيران، يمكن اتخاذ قرار بتنفيذه في أي لحظة إذا اقتضت الظروف.

وفي ظل التوتر الإقليمي، أشارت الهيئة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيجري الأسبوع المقبل زيارة سياسية إلى واشنطن، يلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

ونقلت "كان" عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم إن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يتبنى موقفا متشددا في المفاوضات مع الولايات المتحدة، الأمر الذي يعقد فرص التوصل إلى تفاهمات بين الجانبين.

ورغم ذلك، يرى المسؤولون الإسرائيليون، وفق التقرير، أن أي هجوم عسكري واسع تنفذه الولايات المتحدة بالتعاون مع إسرائيل ضد إيران من شأنه أن يعزز الموقف التفاوضي لواشنطن في أي مفاوضات مستقبلية مع طهران.

وفي السياق ذاته، أشارت الهيئة إلى ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الخميس الماضي، من أن إيران رفضت مقترحا قدمه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لوقف إطلاق النار.

ووفقا للصحيفة، استنادا إلى مصادر إيرانية، فإن الزيدي التقى في طهران مسؤولين إيرانيين معنيين بالمفاوضات، إلا أنهم رفضوا المقترح، مؤكدين أن إيران لن تبحث أي وقف مؤقت لإطلاق النار لا يتضمن تسوية كاملة لقضية حقوق الملاحة في مضيق هرمز.

في المقابل، نفى مكتب رئيس الوزراء العراقي صحة تلك المعلومات، واعتبرها "مزاعم لا تستند إلى أساس".