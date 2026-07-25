متحدث الحرس الثوري الإيراني: دمرنا 11 طائرة أمريكية و17 مسيّرة خلال 15 يوما

• متحدث باسم الحرس الثوري يقول إن الطائرات المدمرة شملت طائرات تزويد بالوقود ومقاتلة F-15 وطائرة نقل C-17 وطائرة استطلاع P-8..

قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، حسين محبي، إن قواته دمرت، خلال فترة امتدت 15 يوما، 11 طائرة أمريكية و17 طائرة مسيّرة كانت متمركزة في قواعد عسكرية أمريكية بالمنطقة.

وأضاف محبي، في تصريحات أدلى بها لوكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، السبت، أن القوات الإيرانية ألحقت أضرارا بالقوات الأمريكية، مشيرا إلى تدمير 8 طائرات للتزود بالوقود، ومقاتلة واحدة من طراز F-15، وطائرة نقل من طراز C-17، وطائرة استطلاع من طراز P-8، إضافة إلى 17 طائرة مسيّرة.

ولم يتضمن التصريح تفاصيل إضافية بشأن مواقع تلك القواعد أو توقيت العمليات، كما لم يصدر تعليق فوري من الجانب الأمريكي بشأن هذه التصريحات.

ومنذ نحو أسبوعين، تشن الولايات المتحدة غارات داخل إيران، بينما ترد طهران بهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على قواعد ومنشآت عسكرية ومواقع تقول إنها مرتبطة بواشنطن في عدد من دول المنطقة.

ويأتي هذا التصعيد رغم توقيع واشنطن وطهران، في يونيو الماضي، مذكرة تفاهم تضمنت وقفا لإطلاق النار وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع ينهي الحرب التي بدأت في 28 فبراير الماضي بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى.

إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار، عقب تعرض ناقلات في مضيق هرمز لهجمات اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها.

وتطالب الولايات المتحدة إيران بوقف استهداف السفن وضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، فيما تصر طهران على إخضاع حركة عبور السفن لآلية تنظيمية عبر الممر المطل على سواحلها، وهو ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.