مسيرة في العاصمة تونس ضد سياسات الرئيس قيس سعيد

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تجمع أكثر من ألفي متظاهر في ساحة الجمهورية في العاصمة تونس في مسيرة معارضة لسياسات الرئيس قيس سعيد.

ودعت مبادرة "نفس" وأحزاب سياسية من بينها حركة النهضة الاسلامية وجبهة الخلاص الوطني، المواطنين للمشاركة في المسيرة بينما تواجه السلطة ضغوطا لإطلاق الحريات وإرساء إصلاحات اقتصادية للحد من البطالة وتحسين مستوى العيش والخدمات.

وردد المحتجون "ارحل" و"الشعب يريد اسقاط النظام" و" شغل كرامة حرية وطنية" "وجاك الدور يا قيس يا دكتاتور".

وتأتي المسيرة بعد مرور خمس سنوات من إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية وإلغاء الدستور وتوسيع صلاحياته في الحكم وإرساء نظام رئاسي معزز.

كما تأتي وسط احتجاجات ضد انقطاعات متكررة للكهرباء والماء واستمرار حبس رموز المعارضة السياسية.