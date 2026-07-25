النائب سليمان وهدان: مصر لها فضل على الوطن العربي بإسقاط جماعة الإخوان

قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، إن لمصر فضلًا على الوطن العربي نتيجة لإسقاطها جماعة الإخوان المسلمين، التي وصفها بأنها «مأجورة ومارقة وكارهه وعندها شذوذ فكري».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الساعة 6»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء السبت: «مصر ليها فضل على الوطن العربي كله أن أسقطت هذه الجماعة وتبعيًا الدول العربية بدأت كلها تفهم هذه الجماعة الكاذبة المتلونة ذات النوايا الخبيثة».

وعبّر عن تحفظه لرعاية بعض الدول لهذه الجماعة، من خلال تنمية اقتصادياتهم ومواردهم، بالإضافة إلى بث محتوياتهم الإعلامية، وغيرها.

وأكمل: «إذا أردنا أن يكون العالم فيه اعتدال واقتصاص، إن العام يكون كله يدعوا إلى السلام وإلى المحبة وإن إحنا كلنا نشوف شكل للحضارة والإنسانية».

ووصف جماعة الإخوان المسلمين، بأن «يدها ملطخة بالدماء على كل بقاع الأرض»، مضيفًا أنها جماعة متأمرة ومأجورة، وليس لها علاقة لا بالدين ولا الوطن، مؤكدًا أنها تهدف لتحقيق مصالحها الشخصية بالإضافة إلى اجندات معينة لعدد من الدول.

وشدد على ضرورة التوعية ضد هذه الجماعة، وإبراز الخطابات الكاذية التي تبثها، قائلًا: «أنا دائمًا بشوف بعض الخطابات الكاذبة وبنشرها على صفحتي على فكرة ليه لأن أنا بذكر الشباب اللي مشافش الدم الشباب اللي مشافش الحرائق الشباب اللي مشافش الاعتداء على الأموال العامة والممتلكات الخاصة وممتلكات العامة وحرق المنشآت».

وعلق مستنكرًا أفعال الجماعة في مصر، قائلًا: «في حد بيحرق بلده بإيده مفيش منطق بيقول كدا يعني مفيش منطق بيقول كدا»، ومضيفًا: «هي جماعة بكل المقاييس فكرها شاذ وجماعة قذرة».

وذكر أن هذه الجماعة استغلت عباءة الدين لتجميع اقتصادياتهم، وغيرها، مستدركًا: «كل الحيل وكل اللي عملوه سقطت على صخرة مصر وعلى يد القوات المسلحة المصرية وعلى المصريين الشرفاء اللي نزلوا وملئوا الشوارع».

وأكد رغبة جميع المواطنين المشاركين في التظاهرات ضد الإخوان، بإسقاط هذه الجماعة، قائلًا: «كل واحد كان نازل معندوش إلا هدف واحد بس إنه يخلص من هذه الجماعة وإن شاء الله يا رب منأكلش إلا عيش ومش زي ما بيقولوا».

واختتم قائلًا: «هما جماعة للأسف إن هي تربت في مصر أنشئت في مصر، لكن للأسف إنها ظهر وجهها القبيح من خلال ممارستها المشينة من خلال حبهم للدم من خلال كذبهم من خلال خبثهم»، مضيفًا: «هما جماعة للأسف كاذبة بكل معنى كلمة مقاييس كاذبة».