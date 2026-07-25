شددت وزارة السياحة والآثار على المنشآت الفندقية بضرورة الالتزام بتطبيق قائمة موحدة لأسعار الخدمات الطبية المقدمة للسائحين داخل العيادات الملحقة بالفنادق والمستشفيات بالمقاصد السياحية المختلفة، وذلك في إطار جهودها للحفاظ على جودة الخدمات المقدمة وتعزيز سمعة المقصد السياحي المصري.

وأوضحت الوزارة، في منشور عممته على المنشآت الفندقية، أن القرار يأتي على خلفية تزايد الشكاوى الواردة بشأن المغالاة في أسعار الخدمات الطبية المقدمة للسائحين، وفي إطار التعاون والتنسيق المستمر مع غرفة المنشآت الفندقية للارتقاء بمستوى الخدمات والحفاظ على تنافسية السياحة المصرية.

وأشارت الوزارة إلى أنها تلقت مخاطبة من السفارة الألمانية بالقاهرة تفيد بارتفاع تكاليف الخدمات الطبية المقدمة للسائحين داخل العيادات الملحقة بالفنادق والمستشفيات خلال عام 2025 بنحو 85% مقارنة بعام 2023، موضحة أن بعض الأسعار تجاوزت المعايير الألمانية بنسبة تبدأ من 177% وتصل في بعض الحالات إلى 2500%، وهو ما أثار مخاوف شركات التأمين والسائحين الألمان، وقد يؤثر سلبًا على سمعة مصر السياحية.

وأضافت أن المسئولين بوزارة السياحة والآثار عقدو اجتماعات تنسيقية مع المسئولين بوزارة الصحة والسكان، أعقبها لقاءات بين مسؤولي وزارة الصحة ومقدمي الخدمات الطبية وممثلي شركات التأمين العاملة في مصر، تم خلالها الاتفاق على قائمة استرشادية موحدة لأسعار الخدمات الطبية المقدمة للسائحين داخل العيادات الملحقة بالمنشآت الفندقية والمستشفيات في المقاصد السياحية.

وأكدت الوزارة ضرورة التزام جميع المنشآت الفندقية بتطبيق الأسعار الواردة بالقائمة باعتبارها الحد الأقصى للأسعار، مع إلزام الفنادق بوضع القائمة في مكان ظاهر بمنطقة الاستقبال والعيادات التي تقدم الخدمات الطبية، بما يضمن الشفافية وحماية حقوق السائحين وتعزيز الثقة في الخدمات المقدمة داخل المقاصد السياحية المصرية.