الحوثيون يقصفون المجمع القضائي في تعز بقذائف هاون دون إصابات

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• بقذائف هاون دون وقوع خسائر بشرية، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فيما لم يصدر تعليق فوري من الجماعة

أفاد إعلام حكومي يمني، السبت، بأن جماعة الحوثي قصفت المجمع القضائي في مدينة تعز، جنوب غربي البلاد، بقذائف هاون، دون أن يسفر الهجوم عن خسائر بشرية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" عن مصادر محلية قولها إن الحوثيين استهدفوا، مساء السبت، المجمع القضائي الواقع في حي جبل جرة وسط مدينة تعز، بعدد من قذائف الهاون.

وأضافت المصادر أن القذائف أُطلقت من مواقع تتمركز فيها الجماعة شمالي المدينة، مؤكدة أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

واعتبرت الوكالة أن الهجوم يأتي "ضمن الاعتداءات المتواصلة التي تنفذها مليشيات الحوثي الإرهابية على الأحياء السكنية والمنشآت المدنية في مدينة تعز"، وفق تعبيرها.

ولم يصدر عن جماعة الحوثي أي تعليق فوري بشأن ما أوردته الوكالة الرسمية.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد حدة الخطاب المتبادل بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

وقال عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سلطان العرادة إن الجماعة "لا تؤمن إلا بخيار الحرب"، معتبرا أن المعركة معها "مصيرية"، فيما توعد الحوثيون بتصعيد خطواتهم استنادا إلى تطورات الأوضاع خلال الساعات والأيام المقبلة.

وشهد اليمن خلال الساعات الماضية تطورات ميدانية متسارعة، شملت غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين في محافظات الحديدة غربي البلاد، ومأرب وسطها، والجوف شماليها.

وفي المقابل، أعلنت الجماعة استهداف منشآت تابعة لشركة النفط السعودية "أرامكو" في جازان وينبع غربي المملكة، بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

ويشهد اليمن أزمة متواصلة منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات في سبتمبر 2014، ما دفع تحالفا عربيا تقوده السعودية إلى التدخل عسكريا عام 2015 دعما للحكومة اليمنية.

ورغم الهدوء النسبي الذي ساد جبهات القتال منذ أبريل 2022، شهدت الفترة الأخيرة تصعيدا عسكريا ومواجهات وغارات متبادلة، في ظل استمرار الخلافات بشأن مسار السلام وإنهاء الصراع الممتد منذ نحو 12 عاما.