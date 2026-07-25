وزير خارجية الجزائر يستقبل سفير مالي

استقبل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم السبت، سفير مالي بالجزائر محمد أماجا دولو، الذي أدى له زيارة مجاملة عقب استئناف مهامه.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، أن هذا اللقاء "يندرج في سياق الحركية الإيجابية التي تشهدها مؤخرا علاقات الأخوة وحسن الجوار التي تجمع بين الجزائر ومالي ومناقشة سبل تعزيزها وتوطيدها".

وكان السفير الجزائري في مالي كمال رتيب، زار الاثنين الماضي وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي عبد الله ديوب، ضمن "زيارة مجاملة" تدخل "في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تنشيط وتعزيز علاقات التعاون والصداقة بين مالي والجزائر".

ومثل ذلك اللقاء الأول بين مسئولين رسميين من البلدين منذ إنهاء القطيعة الدبلوماسية بين الطرفين التي استمرت نحو 14 شهرا.

ويوم 10 يوليو الماضي، أعلنت الجزائر ومالي، إعادة سفيريهما إلى منصبيهما وفتح مجاليهما الجويين أمام حركة الطيران.

يشار إلى أن الجزائر كانت قررت في 7 أبريل 2025، غلق مجالها الجوي أمام جميع الرحلات الجوية القادمة من مالي أو المتجهة إليها، بسبب ما وصفته بـ"الاختراقات المتكررة" لمجالها الجوي من قبل مالي. وبلغت الأزمة ذروتها عقب إعلان الجزائر إِسقاط مسيرة مالية اخترقت حدودها الجنوبية.

وردت مالي بالمثل، وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات القادمة من أو المتجهة إلى الجزائر. كما أعلنت دول تحالف الساحل، وهي مالي والنيجر وبوركينا فاسو، استدعاء سفرائها لدى الجزائر للتشاور، قبل أن ترد الجزائر بإجراءات مماثلة.