العراق والكويت يبحثان المستجدات الأمنية في المنطقة

بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الكويتي، فهد يوسف سعود الصباح، اليوم السبت، مع محافظ البصرة العراقي، أسعد العيداني، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وذكرت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان اليوم السبت، أن ذلك جاء خلال لقاء فهد اليوسف بمحافظ البصرة، بحضور عدد من القيادات الأمنية والعسكرية من وزارتي الدفاع والداخلية.

وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الجانبين، وبحث سبل تعزيز التنسيق الأمني بما يدعم أمن الحدود ويخدم المصالح المشتركة.

وأفاد بأن فهد اليوسف، تفقد في ختام الزيارة منفذ العبدلي الحدودي، واطلع ميدانيًا على حجم الأضرار التي تعرض لها المنفذ جراء العدوان الإيراني.

ووجّه فهد اليوسف الجهات المختصة بسرعة تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة افتتاح المنفذ في أقرب وقت، بما يضمن عودة الحركة إلى طبيعتها بين البلدين.