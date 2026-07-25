 وزيرا خارجية باكستان وطاجيكستان يؤكدان متانة العلاقات الثنائية: نلتزم بتوسيع التعاون في مختلف المجالات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزيرا خارجية باكستان وطاجيكستان يؤكدان متانة العلاقات الثنائية: نلتزم بتوسيع التعاون في مختلف المجالات

نسمة يوسف
نشر في: السبت 25 يوليه 2026 - 7:27 م | آخر تحديث: السبت 25 يوليه 2026 - 7:27 م

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني، السيناتور محمد إسحاق دار، ووزير خارجية طاجيكستان، سراج الدين مهر الدين، متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، مجددين التزامهما بتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، وذلك وفقا لما جاء في وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان" الباكستانية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزيرين، اليوم السبت، على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون، المنعقد في مدينة تشولبون آتا بجمهورية قيرغيزستان، بحسب بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية.

واتفق الجانبان على أهمية مواصلة الزيارات رفيعة المستوى بما يسهم في تعزيز الشراكة الثنائية، كما أعربا عن التزامهما بتوسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والربط الإقليمي والطاقة والثقافة، إلى جانب تعزيز التبادل بين شعبي البلدين.

وخلال اللقاء، جدد وزير الخارجية الطاجيكي دعم بلاده للجهود التي تبذلها باكستان من أجل تعزيز السلام والاستقرار، والتوصل إلى حلول سلمية للقضايا الإقليمية.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن أبرز التطورات الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون والتنسيق داخل المحافل متعددة الأطراف لدعم السلام والاستقرار والازدهار.

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