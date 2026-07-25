أوكرانيا تطلب دعم اليابان في إنتاج نظام باتريوت بترخيص أمريكي

قال أحد مساعدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا تأمل في الحصول على دعم من اليابان في إطار خططها لإنتاج أنظمة الدفاع الجوي باتريوت بموجب ترخيص أمريكي، مستندة إلى الخبرة التي تمتلكها شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، التي تصنع صواريخ الاعتراض الخاصة بهذه المنظومة لصالح قوات الدفاع اليابانية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وقال سيرجي كيسليتسيا النائب الأول لرئيس مكتب الرئيس الأوكراني، في مقابلة مع وكالة كيودو اليابانية للأنباء: "نجري حوارا سياسيا"؛ بهدف الحصول على تعاون من اليابان، التي تعد واحدة من الدول القليلة الحاصلة على ترخيص لإنتاج منظومة باتريوت لصواريخ من طراز سطح- جو.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد تعهد في أوائل يوليو بمنح أوكرانيا ترخيصا لتصنيع منظومات باتريوت، التي تُعد عنصرا أساسيا في قدرة كييف على التصدي للهجمات الصاروخية في ظل العملية الروسية المستمرة للعام الخامس.

وأضاف كيسليتسيا، أن أوكرانيا لديها القدرات اللازمة لتشغيل نظام دفاعي معقد، لكننا "نحتاج إلى التدريب والمساعدة."

وأكد المسئول الأوكراني البارز، أيضا أن منظومات باتريوت ذات طبيعة "دفاعية"، ولذلك ينبغي ألا تواجه اليابان، التي تتمسك بدستور سلمي، أي "قيود" تشريعية تحول دون هذا النوع من "التعاون الدفاعي".