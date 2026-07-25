اليابان وبريطانيا وإيطاليا تتجه لاختيار مصنع ياباني لتطوير وتجميع المقاتلة من الجيل الجديد

قالت مصادر مطلعة، اليوم السبت، إن مصنعا تابعا لشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة من المتوقع أن يصبح المركز الياباني لتطوير وتجميع المقاتلة من الجيل الجديد، التي سيتم إنتاجها بشكل مشترك بين اليابان وبريطانيا وإيطاليا.

وأضافت المصادر أن الدول الثلاث المشاركة في برنامج الطيران القتالى العالمي / جى سى إيه بى / تناقش حاليا الأدوار التي ستتولاها كل دولة في تصميم وتصنيع الطائرة، على أن تقيم بريطانيا مركزها في وارتون، بينما تقيم إيطاليا مركزها في تورينو، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وأوضحت المصادر أن المركز الياباني سيقام في مصنع كومّاكي الجنوبي التابع لشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة في محافظة آيتشي بوسط اليابان، بحلول نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أن مهندسين بريطانيين يعملون بالفعل في المصنع على تصميم الطائرة.

وجعلت شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة تطوير المقاتلة الجديدة أحد أنشطتها الرئيسية، بعد وقف مشروع تطوير أول طائرة ركاب يابانية محلية، المعروفة باسم "ميتسوبيشي ريجيونال جت".

وكانت الدول الثلاث قد اتفقت فى عام 2022على إطلاق البرنامج ، على أن يبدأ نشر المقاتلة الجديدة بحلول عام 2035، في ظل تصاعد التوترات الأمنية العالمية. وأُعلن يوم الثلاثاء عن انضمام كندا كأول دولة بصفة مراقب في البرنامج، فيما أبدت دول أخرى، من بينها ألمانيا وأستراليا، اهتمامها بالانضمام.

ومن المقرر أن تتميز الطائرة بتقنيات التخفي، ورادار متطور قادر على جمع كميات كبيرة من البيانات، إضافة إلى قدرات لتحليل البيانات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وسيتولى أعمال التصميم والتطوير مشروع مشترك يحمل اسم "إيدجوينج"، أنشأته شركة "جابان إيركرافت إندستريال إنهانسمنت" اليابانية، وشركة "بي إيه إي سيستمز" البريطانية، وشركة "ليوناردو" الإيطالية.

وتخطط اليابان لاستبدال مقاتلات "إف-2" التابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية، والتي من المقرر أن يبدأ إخراجها من الخدمة تدريجيا نحو عام 2035، بالمقاتلة الجديدة من الجيل القادم.