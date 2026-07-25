 إيران: بعنا نفطا بقيمة 18 مليار دولار خلال الحرب ووقف إطلاق النار - بوابة الشروق
السبت 25 يوليه 2026 10:34 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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إيران: بعنا نفطا بقيمة 18 مليار دولار خلال الحرب ووقف إطلاق النار

وكالات
نشر في: السبت 25 يوليه 2026 - 8:48 م | آخر تحديث: السبت 25 يوليه 2026 - 8:48 م

قال وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد إن إيران باعت نفطا بقيمة 11.5 مليار دولار خلال الحرب، و6.5 مليار دولار أخرى خلال فترة وقف إطلاق النار.

وساهم انخفاض المخاطر التي تواجه حركة ناقلات النفط في زيادة الصادرات، وساعد على بيع جزء من نحو 100 مليون برميل من النفط الخام ومكثفات الغاز المخزنة، وفق وكالة رويترز.

وأضاف باك نجاد أن هذه المبيعات حققت أكثر من 60 بالمئة من إيرادات النفط المتوقعة في الميزانية السنوية الإيرانية.

وتسببت حرب إيران في تعطل مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من إجمالي النفط العالمي؛ مما رفع الأسعار إلى مستويات قرب 120 دولاراً للبرميل.

قبل أن تتراجع إلى نطاق 100 دولار، وسط مخاوف من تخطي 150 دولاراً مع استمرار حرب إيران.

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