علق الناقد الفني، طارق الشناوي، على اتجاه بعض الفنانين للعمل بمجال المطاعم، وغيرها، قائلًا: «كلها مهن شريفة (..) فأنا مش شايف في حاجة تستحق النقد».

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «مساء جديد»، المذاع عبر قناة «المحور»، مساء السبت، إلى اتجاه الفنانين للاستثمار في مجال المطاعم، والعقارات وغيرها، مؤكدًا: «كلها حاجات مشروعة».

ورأى أن الهدف من هذه المشروعات هو «تأمين الحياة»، متمنيًا اتجاه الفنانين للاستثمار في الفن، مثل الفنانة الراحلة فاتن حمامة، والفنانة نادية الجندي، وغيرهم.

ودعا الفنانين للاستثمار في مجال الفن، والعمل على إنتاج الأفلام والمسرحيات، والأغاني، مستدركًا: «مقدرش أقول إن الفنان اللي هيتاجر حتى لو في العقارات في أي حاجة يبقى ارتكب حماقة».

وقال إن إنتاج الأعمال الفنية، يتطلب امتلاك «موهبة المنتج»، موضحًا: «مش كل نجم كبير يصلح إن هو يمارس الإنتاج الفني دي قاعدة يعني بديهية».

وأكمل: «لو أنت معندكش يعني موهبة الإنتاج في الفن واستثمرت فلوسك في حاجة تانية مقدرش إن أنا أجي عليك»، مضيفًا: «اتمنى إن كلهم يستثمروا في الفن لكن اللي مش هيستثمر في الفن مرتكبش جرم».