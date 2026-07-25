هيئة البث العبرية: إسرائيل تستضيف 90 طائرة أمريكية للتزود بالوقود وقوة قتالية مستعدة لأي مواجهة محتملة مع إيران

• ترامب أرجأ هجوما أمريكيا واسعا على إيران

• قالت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني إن إسرائيل كانت مستعدة ليلة الجمعة/السبت لهجوم أمريكي قوي على إيران لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح المفاوضات فرصة أخرى

ادعت هيئة البث الإسرائيلية، السبت، أن إسرائيل كانت تستعد لهجوم أمريكي واسع على إيران، الليلة الماضية، كان من الممكن أن يدفع إلى تدخل إسرائيلي ويوسع نطاق الحرب في المنطقة.

وقالت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، إن إسرائيل "كانت مستعدة ليلة الجمعة/السبت لهجوم أمريكي قوي على إيران، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح المفاوضات فرصة أخرى".

وزعمت أن "مثل هذا الهجوم الواسع كان من الممكن أن يؤدي إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية في المنطقة، بل وحتى إلى تدخل إسرائيلي، في حال أطلقت إيران صواريخ باتجاه إسرائيل".

وأشارت إلى وصول شحنات أسلحة ومنظومات دفاع جوي أمريكية إلى إسرائيل خلال الفترة الماضية، معتبرة أن ذلك "أعاد الأجواء التي سبقت عملية (زئير الأسد) ضد إيران"، في إشارة إلى الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير الماضي.

وأضافت الهيئة أن إسرائيل تستضيف أيضا 90 طائرة أمريكية للتزود بالوقود جوا، إلى جانب قوة قتالية، قالت إنها "مستعدة لأي مواجهة محتملة مع إيران".

ونقلت عن مصدر إسرائيلي، لم تسمه، قوله: "يبدو أن الرئيس ترامب يريد منح المفاوضات فرصة أخرى".

وأضافت أن طائرات التزود بالوقود موزعة على عدة مواقع داخل إسرائيل، تشمل قواعد جوية عسكرية ومطاري بن غوريون ورامون في جنوب البلاد.

وتصاعدت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأسابيع الأخيرة، مع تنفيذ واشنطن هجمات على مواقع داخل إيران، ورد طهران باستهداف ما تقول إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في دول بالمنطقة.

كما تتزايد في إسرائيل التصريحات والمؤشرات الرسمية والإعلامية بشأن الاستعداد لاحتمال اتساع نطاق المواجهة مع إيران، وسط رفع مستوى التأهب العسكري ومتابعة التطورات بين طهران وواشنطن.

وفي 8 يوليو الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران في يونيو الماضي، متهما طهران بعدم الالتزام به.

وجاء ذلك عقب تعرض ناقلات لهجمات في مضيق هرمز، وتجدد الخلاف بشأن آلية تنظيم الملاحة في الممر البحري.

وتطالب واشنطن إيران بوقف استهداف السفن وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، فيما تصر طهران على إخضاع عبور السفن لآلية تنظمها عبر الممر المطل على سواحلها.