ألمانيا: مديرة مهرجان بايرويت للموسيقى تحذر من الانزلاق نحو التيار اليميني

بمناسبة مرور مئة وخمسين عامًا على تأسيسه، أكد مهرجان بايرويت للموسيقى في ألمانيا موقفه الرافض بشكل واضح للانزلاق نحو التيار اليميني في الوسط السياسي والمجتمع.

وقالت مديرة المهرجان، كاتارينا فاجنر، خلال الاحتفال بهذا اليوبيل لمهرجان موسيقى الفنان الألماني الشهير ريشارد فاجنر (1813-1883) إن الأمر يتمحور حول أن "نقول هنا لا" للعنصرية، والشوفينية، والتهوين من الفظائع التاريخية. وأضافت أن هذا الموقف يكتسب أهمية خاصة "بسبب الارتباط الشخصي الوثيق" بين عائلتها والنظام النازي بقيادة أدولف هتلر(الذي كان معروفا بولعه بموسيقى فاجنر).

وقالت ابنة حفيد مؤسس المهرجان والملحن ريشارد فاجنر:" لم يكن مهرجان بايرويت يومًا منفصلًا عن عصره"، ورأت أن هذا اليوبيل يُعَد لهذا السبب " أكثر بكثير من مجرد مناسبة للاحتفال". وأضافت أن الهدف يجب أن يتمثل في "التعامل مع التراث بجدية، دون تجميله"، وأردفت:"حتى لا ينتهي المستقبل مرة أخرى في ظلمات الماضي".

وفي كلمته الترحيبية، استحضر المستشار الألماني فريدريش ميرتس الجانب المظلم من تاريخ المهرجان، وكذلك شخصية الموسيقار ريشارد فاجنر نفسه، "الذي لا تزال معاداته للسامية مدعاة للتعاطي النقدي معه". واستشهد ميرتس بالأديب توماس مان، قائلًا إن موسيقى فاجنر ينبغي "الاستمتاع بها، ولكن ليس بدون قدر من الريبة". وأضاف رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني أن "الإلغاء ليس حلًا هنا أيضًا على أية حال"، ورأى أن المواجهة النقدية، كما تجري في مهرجان بايرويت، هي الخيار الأفضل، واستطرد:" لقد جاءت متأخرة، لكنها حدثت".

ووجه ميرتس الشكر إلى إدارة المهرجان على أن تجاوز "حالة الارتباك المؤقتة" بشأن فعالية تذكارية عن موسيقيين اليهود ذين تعرضوا للاضطهاد في الحقبة النازية، حيث عزمت الإدارة في البداية تأجيلها لأسباب أمنية لكنها عادت وقررت إقامتها بعد إثارة الجدل حول خطوة التأجيل.

وخلال كلمتها الترحيبية، قدمت كاتارينا فاجنر اعتذارًا صريحًا مرة أخرى إلى الكاتب الصحفي اليهودي ميشيل فريدمان، الذي كان قد كشف للرأي العام عن إلغاء الفعالية وسحب الدعوة الموجهة إليه. وقالت كاتارينا فاجنر إن ما حدث تضمن "خلافات وأخطاء في المرحلة التمهيدية نتحمل نحن مسؤوليتها". وقبل بدء الاحتفال، ظهرت مع فريدمان عند مدخل دار المهرجان، حيث استقبلا الضيوف معًا.

يذكر أن الفعالية التذكارية التي تحمل عنوان "أصوات أُسكتت"، وتتضمن كلمة لفريدمان، مقررة إقامتها غدا الأحد في اليوم الثاني من المهرجان