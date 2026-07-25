اعتقال متدربة كندية في الناتو بشبهة التجسس في بلجيكا

ألقت الشرطة البلجيكية القبض على إحدى متدربات حلف شمال الأطلسي (الناتو) أمس الجمعة، بناء على شبهة التجسس لصالح دولة ثالثة والانتماء لمنظمة إجرامية.

وقال مكتب المدعي الاتحادي البلجيكي إن المتدربة وهي كندية من أصل صيني، عملت في القيادة العليا للقوات المتحالفة في أوروبا وهي قيادة إستراتيجية تابعة للناتو في مونس في بلجيكا، حيث "جذبت انتباه" أجهزة الأمن، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأفاد مكتب المدعي في بيان بأن الشرطة البلجيكية نفذت أمس الأول الخميس، عمليات تفتيش في منزل المشتبه فيها والمكتب الذي تعمل فيه، وأمر قاضي التحقيق أمس الجمعة باحتجازها.

ولم تذكر السلطات البلجيكية اسم المشتبه فيها أو الدولة الثالثة التي يشتبه في أنها كانت تتجسس لصالحها.

ولم يرد الناتو على الفور على طلب بالتعقيب.

وفي حين أن مقر الناتو يقع في بروكسل، فأن القيادة العليا للقوات المتحالفة في أوروبا تقع في مونس على بعد نحو 60 كيلومترا جنوب غرب العاصمة البلجيكية.

وتعد كل من كندا وبلجيكا عضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي يضم 32 دولة، والذي صنف الصين في عام 2021 باعتبارها تمثل "تحديا أمنيا" إلى جانب التهديدات القائمة في روسيا والشرق الأوسط.

وقال قادة حلف الناتو إن الصين تعمل على تقويض النظام العالمي وتطوير قدراتها العسكرية بطريقة تفتقر إلى الشفافية وشن حملات تضليل إعلامي تزعزع الاستقرار، وفقا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب). وأضافوا أن أهداف بكين و"سلوكها العدواني يشكلان تحديات منهجية للنظام الدولي القائم على القواعد، وللمجالات ذات الصلة بأمن الحلف".

من جانبها، نددت الحكومة الصينية بهذا البيان، مؤكدة أن تعزيز قدراتها العسكرية هدفه دفاعه.

ويأتي الاعتقال في بلجيكا في وقت حرج بالنسبة للحلف، في ظل تعرضه لانتقادات حادة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قلص الدور الأمني للولايات المتحدة في أوروبا.