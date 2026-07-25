ميرتس وميركل يشاركان في افتتاح مهرجان بايرويت للموسيقى

حضر المستشار الألماني فريدريش ميرتس افتتاح مهرجان بايرويت للموسيقى في جنوب ألمانيا مساء اليوم السبت؛ حيث سار على السجادة الحمراء مبتسماً وإلى جانبه زوجته شارلوت التي ارتدت فستان سهرة أخضر براقاً.

غير أن المستشارة السابقة أنجيلا ميركل حظيت بالنصيب الأكبر من تصفيق الحضور الواقفين خلف الحواجز، على إذ تُعد ميركل وزوجها يوأخيم زاور من الزوار الدائمين لمنطقة "جرونر هاجل"/التلة الخضراء/ في بايرويت على مدار سنوات طويلة. وقد وصلا قبل دقائق قليلة من بدء الحفل الرسمي؛ وعلى غير العادة، لم يشهد المهرجان هذا العام افتتاحاً بأوبرا غنائية، بل أُقيمت فعالية يوبيلية عُزفت خلالها السيمفونية التاسعة لبيتهوفن، احتفاءً بمرور 150 عاماً على إطلاق ريشارد فاغنر للمهرجان لأول مرة.

كما شهد حفل الافتتاح شيئا آخر غير معتاد، وهو ظهور مديرة المهرجان كاتارينا فاجنر حيث رافقت الكاتب الصحفي اليهودي ميشيل فريدمان، وذلك عقب الجدل الذي رافق تنظيم إحدى الفعاليات التذكارية المصاحبة للمهرجان.

واستقبلت فاجنر وفريدمان ضيوف الشرف عند البوابة الملكية لدار المهرجان الشهيرة عالميًا، وتبادلا الحديث مرارًا، وبدا واضحًا الانسجام والألفة بينهما.

ومن المقرر أن يلقي فريدمان غدا الأحد كلمة خلال فعالية لإحياء ذكرى الفنانين الذين تعرضوا للاضطهاد والقتل في عهد الحكم النازي.

و كانت كاتارينا فاجنر وجهت الدعوة إلى فريدمان لحضور هذه الفعالية، وذلك قبل أن تعلن لاحقا تأجيلها لأسباب أمنية، الأمر الذي تسبب في إثارة حالة من الجدل، وفي نهاية المطاف، قدمت فاجنر اعتذارًا إلى فريدمان. وقَبِل فريدمان الاعتذار، ومن ثم شارك ضيفًا في حفل افتتاح المهرجان.

تجدر الإشارة إلى أن كاترينا فاجنر نفسها لم تظهر رسمياً على السجادة الحمراء في افتتاح المهرجان على مدار سنوات؛ إلا أنها استقبلت هذا العام العديد من الشخصيات، من بينها المستشارة الألمانية السابقة ميركل بكلمات ترحيب حارة، كما التُقطت لها صور تذكارية إلى جانب عمدة مدينة بايرويت، أندرياس تسيبل (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي).

وبدت على ابنة حفيد مؤسس المهرجان ريشارد فاجنر أنها تعيش أجواء الاحتفال بالذكرى السنوية بحماس واضح، رغم أنها كانت قد خضعت للعلاج في المستشفى قبل انطلاق المهرجان بفترة وجيزة بسبب إصابتها بالتهاب الزائدة الدودية.

وطغى على مشهد الافتتاح الطابع السياسي حيث شارك أيضا رئيس حكومة ولاية بافاريا، ماركوس زودر، وماريو فوجت رئيس حكومة ولاية تورينجن، وجيم أوزديمير رئيس حكومة ولاية بادن-فورتمبرج.

فضلاً عن ذلك، التقى المستشار ميرتس في بايرويت مجدداً بأبرز أبطال التغييرات الوزارية والقيادات الحزبية التي أقرها؛ حيث حضرت وزيرة الصحة الاتحادية الحالية ورئيسة ديوان المستشارية القادمة نينا فاركن، بالإضافة إلى فيليب أمتور الذي سيكون مسؤولا في ديوان المستشارية عن التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات.