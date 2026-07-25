ما سبب التوقف المفاجئ للضربات الأمريكية على إيران الليلة الماضية؟

أفادت مصادر لموقع "أكسيوس"، مساء اليوم السبت، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه الجيش الأمريكي، أمس الجمعة، بعدم تنفيذ ضربات جديدة على إيران، منهيا بذلك سلسلة من الضربات اليومية التي استمرت نحو أسبوعين.

وأضافت المصادر أن ترامب لم يمنح الضوء الأخضر لخطة الضربات التي قدمها الجيش الأمريكي أمس، رغم موافقته على خطط مماثلة بشكل يومي خلال الأيام الـ13 الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن الجيش الأمريكي لا يزال يضع خططا لاحتمال العودة إلى تنفيذ عمليات عسكرية واسعة ضد إيران، إلا أن ترامب لم يصدر أي أوامر بالتصعيد في الوقت الحالي.

وصول وفد عماني إلى طهران

وفي السياق ذاته، نقل "أكسيوس" عن مصادر إقليمية أن وفدا عمانيا وصل إلى طهران، أمس الجمعة، لإجراء محادثات بشأن ترتيب جديد يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز، بحسب سي ان ان الأمريكية.

وقالت المصادر إن اتفاقا محتملا قد يتم التوصل إليه بين سلطنة عمان وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، على أن يقرر ترامب لاحقا ما إذا كان سيوافق على الاتفاق المقترح.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لديها خيار مواصلة الضربات أو تصعيدها والقضاء على القدرات الإيرانية، لكنه اعتبر أن التوصل إلى اتفاق يمثل "الاستراتيجية الأذكى".

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع الإيرانيين، معربا عن اعتقاده بأنهم أصبحوا أكثر جدية يوما بعد يوم، مؤكدا أن بلاده مستعدة للتحرك إذا تطلب الأمر.

وفي الوقت نفسه، قال ترامب إنه لا يعتقد أن إيران مستعدة حاليا لإبرام اتفاق، لكنه أكد استعداده للاستماع إلى ما ستقدمه طهران خلال المفاوضات.