وزيرا خارجية السعودية وباكستان يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، في اتصال هاتفي من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، تطورات الأوضاع في المنطقة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد الوزيران، أهمية مواصلة التنسيق والتشاور، وبذل الجهود الرامية لخفض التصعيد واحتواء التوترات وضمان أمن وسلامة الممرات المائية في الخليج العربي والبحر الأحمر، بما يسهم في التوصل إلى حلول سلمية وشاملة تعزز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

يشار إلى أن باكستان وقطر توسطتا في اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في يونيو؛ بهدف إنهاء نحو شهرين من الحرب التي شاركت إسرائيل فيها أيضا.