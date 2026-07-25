منتخب ناشئات اليد يتوج ببطولة رومانيا الودية استعدادًا لكأس العالم

توج منتخب مصر الوطني لكرة اليد للناشئات مواليد 2008 بلقب البطولة الدولية الودية التي نظمها الاتحاد الروماني لكرة اليد، بعدما تصدر جدول الترتيب النهائي للمنافسات.

وجاء تتويج المنتخب المصري باللقب عقب تعادله مع منتخب رومانيا بنتيجة 20-20، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات البطولة، ليحسم الفراعنة المركز الأول بعد سلسلة من النتائج المميزة.

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في البطولة بتحقيق الفوز على منتخب اليابان، ثم واصل انتصاراته بالفوز على منتخب تونس، قبل أن يختتم المنافسات بالتعادل أمام منتخب رومانيا صاحب الأرض.

وجاء ترتيب البطولة الودية كالتالي:

منتخب مصر في المركز الأول.

منتخب رومانيا في المركز الثاني.

منتخب اليابان في المركز الثالث.

منتخب تونس في المركز الرابع.

وتأتي مشاركة منتخب مصر في البطولة ضمن الاستعدادات الأخيرة لخوض منافسات بطولة العالم للناشئات لكرة اليد في نسختها الـ11، والتي تستضيفها رومانيا خلال الفترة من 29 يوليو حتى 9 أغسطس 2026.