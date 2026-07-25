هالة زايد: أشعر بالفخر لنجاحي في تأسيس 5 هيئات صحية لم تكن متواجدة من قبل بمصر

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة السابقة، إن الإنجاز الحقيقي يكمن في مدى شعور المواطن بالخدمة.

وقالت خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "النهار" مع الإعلامية سهير جودة، على هامش "الملتقى الدولي للمرأة العربية والدبلوماسية قيادات نسائية تصنع الأثر" بجامعة الدول العربية: "الإنجاز هو الذي يشعر به المواطن، وإذا لم يشعر به المواطن يبقى مش إنجاز".

وتابعت: "وأنا لدي كلمة دائما، كان زملائي يقولون لي يلا نفتتح مستشفى، أقول لهم: اشتغلت وقدمت خدمة لمدة سنة؟ يقولوا لي: لا، لسه، أقول لهم: ده يبقى إنجاز المقاول، مش إنجاز وزير الصحة، إنجازنا هو تقديم الخدمة.. أما ده إنجاز شركة المقاولات اللي بنت وجهزت".

وأشارت إلى أنها تلمس هذا الأثر الفعلي خلال جولاتها، متابعة: "الحمد لله أنا بلف العالم وليَ تواجد كتير عالميا، حتى في المطارات وفي أي مكان بلاقي الناس تستوقفني ويقولوا لي: كل بيت في مصر خد خدمة في فيروس سي واتكشف عليه، كل بيت في مصر خد خدمة في الكورونا".

وأضافت أنها تشعر بالفخر لنجاحها في تأسيس خمس هيئات صحية لم تكن متواجدة من قبل في مصر، شملت هيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، وهيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

وأكدت أن هذه الهيئات "غيرت شكل النظام الصحي المصري للأفضل وحسنت جودة الخدمات المقدمة للمرضى"، معبرة عن فخرها بكل القيادات التي تولت إدارة هذه الهيئات منذ تأسيسها.

ونوهت أن الأثر الحقيقي في شهادة المواطنين بتلقيهم خدمة طبية لا في حديث المسئول عما حققه، مستشهدة بمقولة الدكتور حسام موافي لها: "من بين كل 10 مرضى يزورون عيادتي الخاصة، هناك 8 مرضى يحملون بطاقة 100 مليون صحة، تتضمن بيانات السكر والضغط وفيروس سي والوزن"، معقبة: "الحمد لله، هو ده الأثر اللي أنا كان نفسي أسيبه في حياة المصريين".