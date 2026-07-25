رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة فاو: النزاعات والتغيرات المناخية أبرز أسباب تفاقم الجوع في إفريقيا

قال المستشار مينا رزق، رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، إن تقرير المنظمة أظهر أن عددًا من الدول والأقاليم الأفريقية تعاني بصورة أكبر من الجوع وانعدام الأمن الغذائي، وفي مقدمتها السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة الساحل وأجزاء من نيجيريا.

وأضاف رزق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حساني بشير، ببرنامج «الحصاد الأفريقي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن تصاعد النزاعات المسلحة في هذه المناطق يؤدي إلى تدمير الأراضي الزراعية ومنع المزارعين من الوصول إلى حقولهم، بما ينعكس بشكل مباشر على زيادة معدلات انعدام الأمن الغذائي.

وأوضح رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الفاو أن التغيرات المناخية، وما يصاحبها من موجات جفاف وفيضانات، تتسبب في خسائر كبيرة للمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية.

وأشار إلى ضعف البنية التحتية الزراعية، وارتفاع تكاليف النقل والتخزين والأسمدة، فضلًا عن اضطراب سلاسل الإمداد، وهو ما يزيد من حدة أزمة الغذاء في القارة الأفريقية.



وقبل أيام، أفادت منظمة فاو بتراجع نسبة من عانوا من الجوع إلى 7.8% من سكان العالم خلال عام 2025، مقارنة بـ8.1% في 2024 و8.6% في 2022، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا تقوده بشكل رئيسي آسيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.

وذكرت المنظمة، في تقرير، أن أفريقيا بدأت لأول مرة في كبح الاتجاه التصاعدي للجوع، رغم أنها أصبحت تضم أكبر عدد من الجائعين عالميًا.

وأوضحت المنظمة أن عدد من يعانون من الجوع يُقدر بنحو 645 مليون شخص في عام 2025، بانخفاض قدره 14 مليون شخص مقارنة بعام 2024، و43 مليونًا مقارنة بعام 2022، مع توقع استمرار هذا التراجع خلال السنوات المقبلة، وإن كان من المرجح أن يظل ما بين 510 و520 مليون شخص يعانون من الجوع بحلول عام 2030، وسيتركز أكثر من نصفهم في أفريقيا.