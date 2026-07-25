وزير النفط العراقي يدعو إلى إيجاد بدائل لاستمرار تدفق الصادرات النفطية لدعم خزينة الدولة

دعا وزير النفط العراقي باسم محمد خضير اليوم السبت إلى ضرورة بذل أقصى الجهود من أجل زيادة معدل الصادرات النفطية لدعم خزينة الدولة.

وشدد وزير النفط، خلال ترؤسه اجتماع خلية الأزمة بوزارة النفط، على ضرورة "تفعيل الجهد الوطني لإكمال المشاريع وإنجازها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وإيجاد البدائل لتصدير النفط، لا سيما مع استمرار إيقاف التصدير عبر الموانئ الجنوبية بسبب أزمة مضيق هرمز".

وحسب بيان لوزارة النفط العراقية، فإن هذا الاجتماع -الذي حضره كبار المسؤولين بالوزارة- ناقش الموضوعات الواردة في جدول الأعمال لاتخاذ القرارات والتوجيهات بصددها، لاسيما موضوع توفير المشتقات النفطية.

ويعاني العراق من تدني إيراداته المالية جراء انخفاض صادراته النفطية منذ شهر مارس الماضي وحتى الآن بعد إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية العالمية إثر اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية. ويقوم العراق حالياً بتصدير كميات محدودة من النفط الخام عبر مينائي جيهان وبانياس إلى الأسواق العالمية.