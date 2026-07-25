قال اللواء الدكتور عبدالله كميل محافظ طولكرم، إنَّ المحافظة رصدت زيادة في أعداد المستوطنين، إلى جانب إنشاء بؤر استيطانية جديدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن الاحتلال أقام منطقة صناعية بعد الاستيلاء على ما بين 850 و900 دونم من أراضي طولكرم، في منطقة قريبة جدًا من المدينة.

وأوضح أنَّ هذه الإجراءات تعكس محاولة إسرائيل فرض وقائع جديدة على الأرض والتعامل معها باعتبارها أمرًا واقعًا لا يمكن التراجع عنه، بما يؤدي، إلى استحالة إقامة الدولة الفلسطينية أو الوصول إلى حل سياسي.

وأشار إلى أنه تم إبلاغ الجانب الإسرائيلي بأنه إذا كان يرفض إقامة دولة فلسطينية، فلتكن هناك دولة واحدة أمام العالم، إلا أنه يرفض ذلك لأنه يتمسك بفكرة الدولة اليهودية.

ولفت محافظ طولكرم إلى أن الضفة الغربية تشهد تطورات يومية تتعلق بالتوسع الاستيطاني، وإنشاء البؤر الاستيطانية، ومصادرة الأراضي، إلى جانب ما يعرف بـ«الاستيطان الرعوي»، موضحًا أن هذا النمط برز خلال العامين أو الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وأكد أنَّ الاحتلال يعتمد على رعاة مسلحين، يستخدمون طائرات مسيرة وتحميهم ميليشيات مسلحة، للسيطرة على الأراضي، مشيرًا إلى أنهم يحتكون بشكل دائم بالمواطنين، ويقومون بتدمير المزروعات والأراضي باستخدام أعداد كبيرة من المواشي، والتي قال إن الغالبية منها مسروقة من الفلسطينيين، مضيفًا أن كل ذلك يحدث أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي.