ببيان رسمي: الزمالك يؤكد اعتماد رخصة مشاركته الأفريقية

أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا يؤكد فيه اعتماد رخصة مشاركته في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال النادي في بيانه: "اعتمد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حصول نادي الزمالك على رخصة المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2026-2027، وذلك بعد استيفاء النادي جميع الاشتراطات والمتطلبات الخاصة بالحصول على الرخصة.

وأوضح مجلس إدارة نادي الزمالك أن النادي تقدم بجميع الأوراق والمستندات المطلوبة إلى لجنة تراخيص الأندية، برئاسة المستشار محمود عابدين، والتي قامت بمراجعة الملف بالكامل وفقًا للوائح المعمول بها.

ويؤكد المجلس أن لجنة التراخيص تعاملت مع الملف بمنتهى الحيادية والشفافية، وطبقت جميع الإجراءات دون أي مجاملات، حيث قام النادي أيضًا بتسوية أربع قضايا محلية مرفوعة ضد النادي من لاعبين مصريين، وتم العمل على إنهائها بالكامل بجهود كبيرة من حسين السيد وعمر أدهم، عضوي مجلس الإدارة بالتعاون مع حمزة عبد الوهاب مدير شؤون اللاعبين، حتى تم غلق هذه القضايا واستيفاء جميع المتطلبات.

ويشدد مجلس إدارة الزمالك على أن الحصول على الرخصة الأفريقية جاء ردًا عمليًا على كل المشككين، مؤكدًا أنه التزم الصمت طوال الفترة الماضية، وفضّل العمل بهدوء بعيدًا عن الجدل، حتى تم الانتهاء من جميع الإجراءات والتأكد من سلامة موقف النادي.

ويؤكد مجلس الإدارة أن الأهم في النهاية هي الأفعال وليست الأقوال، وأن الهدف كان دائمًا إنهاء الملف بالشكل الذي يليق باسم وتاريخ نادي الزمالك.