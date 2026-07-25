شهدت منافسات بطولة الإسكندرية الصيفية للسباحة، موقفًا إنسانيًا بطوليًا، بعدما نجح السباح آدم محمد رفعت، لاعب نادي راية، في إنقاذ أحد المتسابقين عقب تعرضه للإغماء أثناء سباق 100 متر حرة.

وخلال منافسات التصفيات، فقد أحد السباحين وعيه داخل حارته المائية، قبل أن يلاحظ آدم محمد رفعت، الذي كان يسبح في الحارة المجاورة، الموقف سريعًا، ليبادر بالتوجه إليه وإنقاذه، في تصرف لاقى إشادة واسعة من الحاضرين.

وتدخلت الأجهزة الطبية والمنظمون فور إخراج السباح من المياه، حيث تلقى الإسعافات اللازمة حتى استعادت حالته استقرارها، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن حالته الصحية.

وأشاد عدد من الحضور بالتصرف السريع الذي قام به لاعب نادي راية، مؤكدين أن سرعة بديهته وشجاعته كانتا عاملًا حاسمًا في التعامل مع الموقف، مطالبين بتكريمه تقديرًا لموقفه الإنساني.

ويعد ما قام به آدم محمد رفعت نموذجًا للروح الرياضية والمسؤولية داخل المنافسات، إذ لم يتردد في تقديم المساعدة لزميله، مقدمًا سلامة الإنسان على أي نتيجة أو منافسة.