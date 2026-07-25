باكستان: مقتل امرأتين في حادث تصادم على طريق سريع بإقليم البنجاب

قالت شرطة الطرق السريعة الوطنية في باكستان، إن امرأتين قُتلتا وأصيبت اثنتان أخريان، إثر اصطدام سيارة بشاحنة على طريق إم-2 السريع قرب منطقة كوت مومن بمدينة سارجودها، بإقليم البنجاب وسط البلاد، اليوم السبت.

ووفقًا للمتحدث باسم شرطة الطرق السريعة، وقع الحادث نتيجة عدم انتباه السائق، مما أدى إلى اصطدام السيارة بالشاحنة، حسبما أفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان".

وتوجه أفراد شرطة الطرق السريعة إلى مكان الحادث فور تلقي البلاغ، حيث نقلوا المصابتين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وعملوا على تنظيم حركة المرور؛ لضمان انسيابية سير المركبات على الطريق السريع.

وأضاف المتحدث أن رئيس شرطة الطرق السريعة، فيصل أكرم، زار الموقع أيضًا للإشراف على عمليات الإنقاذ والإغاثة، بينما تابع قائد القطاع أنشطة الإنقاذ وإدارة حركة المرور.