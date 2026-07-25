مقتل شخصين جراء تحطم طائرة صغيرة بولاية سكسونيا السفلى الألمانية

أعلن متحدث باسم الشرطة الألمانية مساء اليوم السبت عن العثور على جثة الشخص الذي كان مفقودًا بعد تحطم طائرة صغيرة فوق منزل مخصص لعائلة واحدة في منطقة أولدنبورج بولاية سكسونيا السفلى الألمانية.

وأوضح المتحدث أن عدد قتلى الحادث الذي وقع في منطقة أولدنبورج إلى اثنين، وهما رجلان.

وفي أعقاب الحادث، استمرت فرق الإنقاذ على مدار ساعات في البحث عن الراكب الثاني المفقود. وتشير المعلومات المتوافرة إلى أن الطائرة أقلعت من مدينة بريمن قبل وقت قصير من تحطمها، ثم أخذت في الهبوط فوق حي سكني في بلدة جاندركيزيه. ولا تزال أسباب الحادث غير معروفة حتى الآن. ولم تكشف الشرطة بعد عن أي تفاصيل إضافية بشأن القتيلين، مشيرة إلى أنه من المقرر إعلان مزيد من المعلومات في وقت لاحق من المساء.

ولم يكن سكان المنزل موجودين داخله عندما اصطدمت الطائرة بسقفه، كما لم تُسجل أي إصابات أخرى.

وشاركت أعداد كبيرة من عناصر الشرطة والإطفاء في موقع الحادث، حيث عملوا على تأمين السوائل التشغيلية المتسربة من الطائرة، كما نفذوا عملية معقدة لانتشال الحطام من سقف المنزل. وخلال فترة العمليات، أُغلق المجال الجوي فوق المنطقة.

وأفادت الشرطة بأن عمليات الإنقاذ وانتشال الحطام كانت بالغة التعقيد واستمرت عدة ساعات. ومن المقرر مواصلة التحقيقات خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع المكتب الاتحادي الألماني للتحقيق في حوادث الطيران.

وعند الساعة الحادية عشرة صباحًا تقريبًا من اليوم كانت فرق الإطفاء والإسعاف والشرطة تلقت بلاغًا عن تحطم الطائرة. وذكرت فرق الإطفاء أن الطائرة هوت إلى الأسفل لأسباب لا تزال مجهولة، قبل أن تصطدم بسقف المنزل الواقع في حي سكني بالبلدة القريبة من مدينة بريمن.

وأفادت السلطات بأن سكان المنزل لم يكونوا موجودين داخله وقت الحادث، ولم تُسجل أي إصابات أخرى، بحسب الشرطة. ولم تُعرف بعد أسباب التحطم.

وتولى فريق متخصص في الدعم النفسي تقديم المساعدة للأشخاص الذين شهدوا الحادث مباشرة أو كانوا متواجدين بالقرب من موقعه، كما خُصص مركز لدعم سكان المنطقة.

وأخلت السلطات المنازل الواقعة ضمن دائرة نصف قطرها مئة متر حول موقع الحادث، وأوضحت الشرطة أن هذا الإجراء اتُّخذ احترازيًا، مستبعدة وجود أي خطر يهدد السكان.

ولأسباب تتعلق بالسلامة، جرى أيضًا فصل التيار الكهربائي مؤقتًا عن الشارع الذي وقع فيه الحادث. وشاركت أعداد كبيرة من عناصر الشرطة والإطفاء في عمليات الإنقاذ، كما استُخدمت رافعة في موقع الحادث.

كانت صحيفة "كرايتس تسايتونج" الصادرة في مدينة زيكه وإذاعة شمال ألمانيا "إن دي آر" قد أفادتا في وقت سابق من اليوم بوقوع الحادث، وذكرتا أن قائد الطائرة لقي حتفه.