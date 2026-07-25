سفيرة الكويت لدى واشنطن: مزاعم وول ستريت جورنال بمشاركة بلادي في العمليات العسكرية ضد إيران باطلة

بعثت سفيرة الكويت لدى الولايات المتحدة، الزين الصباح، برسالة رسمية إلى هيئة تحرير صحيفة وول ستريت جورنال، ردا على تقرير تضمن ادعاءات وصفتها بأنها باطلة جملةً وتفصيلًا بشأن مشاركة دولة الكويت في عمليات عسكرية ضد إيران، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وذكرت السفيرة، في رسالتها، أن ما ورد في التقرير الذي نُشر أمس الجمعة، عن ضرب مقاتلات بحرينية وكويتية لأهداف إيرانية، لا يمت إلى الحقيقة بصلة.

وأكدت أن "الادعاءات الواردة فيه باطلة جملةً وتفصيلًا"، مشددة على أن الكويت لم تشارك في أي عمليات عسكرية ضد إيران، كما لم تسمح باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي أو مياهها الإقليمية لشن أي عمليات هجومية ضد أي دولة مجاورة.

وجددت التأكيد على أن "موقف دولة الكويت كان ولا يزال ثابتًا وواضحًا وعلنيًا طوال الأزمة الإقليمية الراهنة، ويرتكز على مبادئ راسخة تتمثل في احترام القانون الدولي، وصون سيادة الدول، وتعزيز علاقات حسن الجوار، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية من خلال الحوار والدبلوماسية".

وأوضحت أن "دولة الكويت، بحكم موقعها في منطقة تحملت على مدى عقود التكاليف الإنسانية والاقتصادية الباهظة للنزاعات، تؤمن بأن الأمن الإقليمي لا يتحقق عبر التصعيد، وإنما من خلال خفض التوتر، وضبط النفس، والانخراط في حوار دبلوماسي جاد ومستدام، وهي المبادئ التي ما زالت تشكل الأساس الذي تستند إليه السياسة الخارجية لدولة الكويت".

كما دعت السفيرة صحيفة وول ستريت جورنال إلى تصحيح ما ورد في التقرير بما يعكس حقيقة موقف الكويت وسياساتها، مؤكدة أن الدقة في نقل الوقائع، لا سيما في ظل التوترات الإقليمية، ليست مجرد مسؤولية صحفية، بل تمثل ضرورة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي، ولضمان عدم تضليل الرأي العام بشأن القضايا المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين.