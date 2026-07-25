مسئولون روس وأوكرانيون يعلنون مقتل 14 شخصا في أحدث الهجمات

ذكر مسؤولون عينتهم موسكو في زابوريجيا، اليوم السبت، التي تسيطر روسيا على جزء منها إن الهجمات الأوكرانية على مخيمات العطلات أسفرت عن مقتل 11 شخصا. وقال مسؤولون محليون إن غارة جوية روسية بطائرة مسيرة أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص في منطقة سومي شمال شرق أوكرانيا، بينما أسقطت رومانيا طائرة مسيرة فوق مجالها الجوي للمرة الثانية خلال يومين.

وجاءت الضربات بعد هجوم روسي كبير أمس الجمعة قرب كييف أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 100 آخرين، في إطار الهجمات الانتقامية المتبادلة المتتالية التي تقلص احتمال التوصل لنهاية دبلوماسية للحرب الروسية المستمرة منذ أربع سنوات في أوكرانيا.

وهناك أربعة أطفال بين الـ 11 شخصا الذين لقوا حتفهم إثر الهجوم على المنتجعات في زابوريجيا، وفقا لما ذكر يفيجني باليتسكي، الحاكم الإقليمي المعين من قبل الكرملين، مضيفا أن 16 شخصا آخر قد أصيبوا.

ولم تعلق أوكرانيا على الفور.

وقال أوليه هريهوروف، حاكم منطقة سومي اليوم السبت إن حريقا ضخما اندلع عندما ضربت طائرة مسيرة "منشأة مدنية" مضيفا أن الضحايا كانوا سائقين في شركة البريد وخدمة التوصيل الأوكرانية الخاصة "نوفا بوشتا".

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها هاجمت "موقع تخزين وإطلاق" للمسيرات الأوكرانية في منطقة سومي.

وفي زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا، استهدف هجوم بطائرة مسيرة روسية الليلة الماضية مركزا للتسوق، مما تسبب في اشتعال حريق انتشر على مساحة 500 متر مربع، مما تسبب في العديد من الإصابات، حسب ما ذكره الرئيس الإقليمي، إيفان فيدوروف.

وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه مساء أمس أن تقييمات الاستخبارات أشارت إلى أن روسيا تعد صواريخ لهجوم كبير، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات على أن هذا يمكن أن يحدث في غضون 48 ساعة.