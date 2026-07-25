وزير خارجية باكستان يختتم جولته الآسيوية ويغادر قرغيزستان متوجها إلى إسلام آباد

غادر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، اليوم السبت، مدينة تشولبون-آتا في جمهورية قرغيزستان متوجها إلى إسلام آباد، وذلك بعد اختتام جولته التي شملت العاصمة الفلبينية مانيلا للمشاركة في الاجتماع الوزاري للمنتدى الإقليمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا، ثم قرغيزستان للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان صحفي، أن نائب وزير خارجية جمهورية قرغيزستان، كايرات إركينوفيتش تورسونكولوف، وسفير باكستان لدى قرغيزستان، ألتماش وزير، إلى جانب عدد من مسؤولي السفارة الباكستانية في بيشكيك، كانوا في وداع إسحاق دار لدى مغادرته المطار، بحسب وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان".