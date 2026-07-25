وفاة رابع إطفائي إثر إصابته جراء حريق غربي كولورادو

توفي رجل إطفاء رابع جراء إصابته بحروق بعدما طاله هو وعدة زملاء له حريق غابات سريع الانتشار قرب الحدود بين ولايتي كولورادو ويوتا الأمريكيتين الشهر الماضي، حسبما ذكر مسؤولون اليوم السبت.

وأعلنت وزارة الداخلية الأمريكية، في بيان، أن ناثان ماثيوز /43 عاما/ توفي أمس الجمعة. وينحدر الإطفائي من مدينة لينكولن بولاية نبراسكا.

وقال رئيس خدمة مكافحة حرائق الغابات الأمريكية، براين فينيسي: "إنها خسارة مؤلمة أخرى لعائلة مكافحة حرائق الغابات."

وجاءت وفاة ماثيوز بعد نحو شهر من تعرضه مع عدد من رجال الإطفاء، في 27 يونيو/حزيران، لما يعرف بـ"اجتياح الحريق"، وهي حالة ينتشر فيها الحريق ويغلق جميع طرق الهروب. وكانوا ضمن فريق هيليتاك، وهو فريق ينقل بالمروحيات إلى المناطق النائية لمحاولة احتواء الحرائق الجديدة سريعة الانتشار، وقد تم نشرهم في مقاطعة ميسا بولاية كولورادو، غربي مدينة جراند جنكشن.

وقال المسؤولون إن رجال الإطفاء نشروا ملاجئ طوارئ تشبه الخيام في محاولة لحماية أنفسهم من ألسنة اللهب، إلا أن ثلاثة منهم لقوا حتفهم في موقع الحادث، وهم إيميلي باركر /38 عاما/، ونيك هاتشرسون، وسيدني واتسون /26 عاما/.

ونقل ماثيوز ورجل إطفاء آخر لتلقي العلاج، ولم ترد على الفور أي معلومات جديدة بشأن الحالة الصحية لرجل الإطفاء الآخر المصاب.