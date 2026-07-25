فرنسا تدفع بطائرة شحن عملاقة لإسقاط مواد مثبطة للنيران لإخماد حرائق الغابات

دفعت فرنسا بطائرة شحن عملاقة لإلقاء مواد مثبطة للنيران على حرائق الغابات، وذلك بعد أن اقترب عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من المناطق المتضررة من 200 ألف شخص بما في ذلك من مناطق بمدينة بوردو.

وقال وزير الداخلية الفرنسى لوران نونيز إن الطائرة الضخمة "ايه 400 إم" سوف تنضم إلى ما يتوقع أن يكون "أطول وأصعب" عملية إطفاء في الحريق المستعر في منطقة جيروند بغرب فرنسا.

وتسببت حرائق الغابات في جنوب أوروبا هذا الأسبوع في نزوح أكثر من 250 ألف شخص، بما في ذلك نحو 70 ألف شخص تم إجلاؤهم في وسط إسبانيا.

وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إن طائرة (إي 400 إم) الضخمة ستنضم إلى 18 طائرة ومروحية أخرى تُستخدم لإسقاط المياه والمواد المثبطة للحرائق، في إطار معركة يُتوقع أن تكون "طويلة وصعبة للغاية" ضد الحريق المشتعل في منطقة جيروند بجنوب غربى فرنسا.

وأضاف نونيز أنه مع توقع تحول اتجاه الرياح من الغرب إلى الشرق بعد ظهر السبت، مما قد يدفع النيران إلى الاقتراب من مدينة بوردو، كانت فرق الإطفاء والسلطات تحفر خنادق، وتستخدم مواد مثبطة للحرائق، وتتخذ إجراءات أخرى لاحتواء الحريق. وأشار إلى أن الحريق يقع على بُعد نحو 30 كيلومترا غرب المدينة، وقد تراجعت حدته قليلا خلال الليل.

وحشدت الحكومة جنودا للمشاركة في مكافحة الحرائق، كما سارعت إلى إرسال 5ر1 مليون كمامة لحماية السكان من الدخان الخانق.

وأمرت السلطات السكان الواقعين بين موقع الحريق ومدينة بوردو بالإجلاء، بما في ذلك سكان أجزاء من الضواحي الغربية للمدينة، إلى جانب بلدات وقرى أخرى.

ووصف رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو هذه الحرائق بأنها غير مسبوقة، وقال إن حريق جيروند اشتد أمس الجمعة إلى درجة أنه بدأ يولد رياحه الخاصة.